Otomotiv endüstrisi Ruslarla işbirliğine hazırlanıyor

T24-

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) açıklamasında, gerçekleşen ikili temaslarda iş birliğinin geliştirilmesi ve Türk heyetinin de Rusya'ya ziyarette bulunması kararı alındığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizatörlüğü, Taşıt Araçları ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliği ile Rusya otomotiv sektörünün önde gelen firmalarının yetkililerinin ve kurum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla İstanbul ve Bursa'da "Alım Heyeti Programı" gerçekleştirildiği kaydedildi.



Programa Kamaz, Sollers, Amo Zil, Avtovaz, Volzhanin gibi Rusya otomotiv ana sanayi firmalarının yetkililerinin yanı sıra AZ Enterprise LLC, Group Auto Union, Enline, LLC We Love Parts ve DSK LLC gibi yan sanayi, dernek ve danışmanlık firması yetkililerinin katıldığı dile getirilen açıklamada, firmaların dışında Samara Bölgesi resmi heyet temsilcilerinin, basın mensuplarının ve kurum ve kuruluş temsilcilerinin de yer aldığı programda firma ziyaretlerine önem verildiği ifade edildi.



Açıklamada, otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak gerçekleştirilen programın tamamlaması amacıyla 21–25 Haziran 2010 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun Moskova ve Samara Bölgelerine, 12–16 Ekim 2010 tarihlerinde ise Tataristan'ın Kazan, Alabuga ve Nabrejnie Chelny bölgelerine Türk firmalarının katılımıyla "Sektörel Ticaret Heyeti Programları" düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.