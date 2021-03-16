Otomotiv devlerine üretim yapan A-Plas'ın sendika üyeliğinden kovduğu 70 işçi 11 gündür direnişte...

Bursa’da sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarılan A-Plas işçilerinin başlattığı eylem 11 gündür devam ediyor. Demirtaş OSB’de otomotiv yan sanayi A-Plas fabrikasındaki 70 işçi Türk Metal Sendikası’na üye oldukları iddiasıyla işten çıkarılmış, sendika ise fabrika önünde eyleme başlamıştı. A-Plas, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör Fabrikalarına yedek parça üretimi yapıyor.

Türk Metal Tofaş Şube Başkanı Ömürlü Bayram, işçi çıkarma yasağı olduğu halde işverenin işçileri çıkararak suç işlediğini belirtmişti.

Sözcü’nün haberine göre sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılan A-Plas çalışanı 70 işçi, fabrika önünde gece gündüz eylem yapıyor. Ailelerinin de destek verdiği işçiler, geceleri üşümemek için battaniyelere sarılarak fabrika önünde sabahlıyor. Sendikanın örgütlü olduğu diğer fabrikalarda çalışan işçiler, işten atılan arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Havai fişek gösterileri ve halaylar eşliğinde moral desteği veriyor.