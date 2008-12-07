Otomotiv devleri yardımda uzlaştı

ABD'de Beyaz Saray ve Demokratlar, Ford, General Motors ve Chrysler'ı kurtarmak için 15 ile 17 milyar dolar arasında paket hazırlamak için anlaştı. Devler 34 milyar dolar istiyordu.



Beyaz Saray ve Demokratlar, ülkenin üç büyük otomobil üreticisi Ford, General Motors ve Chrysler'a destek sağlanması için uzlaşmaya vardı. Yoğun tartışmaların ardından üzerinde uzlaşmaya varılan paketin 15- 17 milyar dolar büyüklüğünde olması bekleniyor. Bu miktar otomotiv devlerinin talep ettiği 34 milyarın yarısına denk geliyor. Otomotiv devleri Kongre'den önce 25 milyar dolar talep etmiş, ardından bu miktarı 34 milyar dolara yükseltmişti. 17 milyar dolar otomotiv sektörünün beklentilerinin oldukça altında ancak yine de zor durumdaki sektörün 2009'u görmesine yardım edecek. GM ve Chrysler yılsonuna kadar kasalarında nakit para kalmayacağını ileri sürmüştü. Paketin Kongre'de önümüzdeki hafta oylanması bekleniyor.



İstihdam korkuttu



Otomotive yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasında Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verilerinin büyük etkisi olduğu ileri sürüldü. Veriler tarımdışı istihdamın kasım ayında 533 bin kişi azaldığına işaret ediyordu. 34 yılın en büyük düşüşüne işaret eden bu veri Kongre üyelerini harekete geçirdi. Zira zor durumdaki otomotiv devleri yerli otomobil sanayisinin iflas etmesinin, ulusal ekonomi üzerinde felaket etkisi yaratacağı ve yüzbinlerce kişinin işsiz kalacağı uyarısında bulundu. General Motors'un, ABD'de 120 bin, Ford'un 80 bin, Chrysler şirketinin ise 66 bin çalışanı bulunuyor. Üç otomobil şirketinin ayrıca ülke içinde 14 bin satış yeri var ve buralarda da toplam 740 bin kişi çalışıyor. Bu şirketlerin kullandıkları parça ve yedek parçaları üreten şirketler ise, yaklaşık 610 bin elemana sahip. Böylece Amerikan otomotiv endüstrisinde çalışan toplam 1.6 milyon kişi, federal kurtarma paketinin başarısız olması halinde, işini kaybetmekle karşı karşıya gelecek.



Satışları yarı yarıya düştü



Hükümetten acil yardım bekleyen Chrysler'ın satışları geçen yıl neredeyse yarı yarıya azaldı. GM'nin satışlarında yüzde 41'lik, Ford'un satışları ise yüzde 31'lik gerileme gözlendi. Sektörün en kötü durumdaki üreticisi GM, devlet yardımı olmazsa yılı zor tamamlayacağını belirtti. Chrysler ise 2009'un ilk çeyreğinde iflas etmemek için devlet yardımının şart olduğunu savundu. Daha iyi bir resim çizen Ford ise yardım alabilirse 2011'de kâra geçmeyi bekliyor.



'Hasta mutlaka kurtarılmalı'



ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Center for American Progress'ten Daniel Weiss, Demokratların, Başkan seçilen Barack Obama'nın 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından otomotiv sektörü için daha fazla kredi aramalarını beklediğini söyledi. Weiss, "Kısa vadeli bir kredi anlaşması, kanamanın üzerine bant yapıştırmak gibi bir şey. Ocakta hastayı kurtarmak zorundalar" dedi.



Devler 34 milyar dolar istemişti



İstenen miktar Çalışan sayısı Satışlardaki düşüş

(milyar dolar) (bin kişi) (%)



Ford 9 80 31

Chrysler 7 66 47

GM 18 120 41

