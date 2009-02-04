Otomotiv 3 yıldan bu yana ilk kez açık verdi

Türk otomotiv sektörü 3 yıldan bu yana ilk kez 2008 Aralık ayında dış ticaret açığı verdi. Aralık ayında 934 milyon dolar ithalata karşılık, sektörün ihracatı 772 milyon dolarda kaldı.



Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) derlediği verilere göre, geçen ay otomotiv ana ve yan sanayinin toplam ihracatı 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 58 oranında azalarak 1 milyar 992 milyon 636 bin 314 dolardan, 835 milyon 119 bin 628 dolara geriledi.



Geçen ay otomobil ihracatı yüzde 66, otobüs ihracatı yüzde 32 gerilerken, ana sanayinin toplam ihracatı yüzde 65 düşüşle 1 milyar 355 milyon 269 bin 448 dolardan, 479 milyon 45 bin 414 dolara indi.



Geçen otomotiv yan sanayinin ihracatı da yüzde 44 oranında azaldı. Sanayinin ürettiği iç ve dış lastik ihracatı yüzde 37, akümülatör ihracatı yüzde 50, emniyet camı ihracatı da yüzde 55 oranında gerileme gösterdi.



En son 2005’te açık verdi



OSD'nin açıklamasında yer alan verilere göre otomotiv sanayi, 1996-2000 yılları arasında 19 milyar 87 milyon dolarlık ithalata karşı 5 milyar 352 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş, bu dönemde dış ticaret fazlası 13 milyar 735 milyon dolar olmuştu.



Özellikle son yıllarda sektörün ihracatta yakaladığı başarıyla birlikte dış ticaret açığı kapanarak dış ticaret fazlası verilmeye başlandı.



Otomotiv sanayi 2006 yılında 603 milyon dolar, 2007 yılında 3 milyar 505 milyon dolar, 2008 yılında ise 5 milyar 510 milyon dolar ticaret fazlası verdi. Ancak 3 yıldan bu yana dış ticaret fazlası veren sektörün ilk kez geçen yıl Aralık ayında açık verdiği görüldü. Sektörün aralık ayında 934 milyon dolar ithalatına karşı ihracatı 772 milyon dolarda kaldı.



Sektörün 2001-2008 yılları arasındaki dış ticaret fazlası ise 8 milyar 30 milyon olarak gerçekleşti.



Geçen yıl sektörlerin dış ticaret performanslarına bakıldığına otomotiv sektörü, örme giyim eşyası ve aksesuarları sektörünün ardından en fazla dış ticaret fazlası veren ikinci sektör olarak yerini aldı.



