Otomobilsiz yaşam daha sağlıklı

İsveçli bilim adamları, otomobil kullanmayıp toplu taşıma araçlarını tercih etmenin ya da yürüme alışkanlığı kazanmanın sadece çevreye değil, sağlığa da iyi geldiğini bildirdi.



Karlstad kentinde aynı isimli üniversitenin yaptığı bir araştırmada, 70 aile üzerinde çeşitli gözlem ve deneyler yapıldı. Otomobil kullanmayı bırakarak bisiklet ya da belediye otobüsü kullanan 45 ailenin kendilerini daha iyi hissetikleri sonucuna varıldı.



Araştırmada otomobilsizliğin sadece fiziksel ve psikolojik etkisi değil, insanın mutluluğunu nasıl etkilediği de incelendi. Bilim adamı Lars Olsson, araştırmaya katılanlara, "hayatlarını nasıl gördüklerini, tekrar bir yaşama şansı verilse nasıl yaşamak istediklerini" sorduklarını ve sonuçların kendileri için şaşırtıcı olduğunu söyledi.



Neticelerin tahminlerinin tam zıttı olduğunu ifade eden İsveçli bilim adamı, "İnsanların arabalarını vazgeçilmez olarak göreceklerini zannettiklerini, ama sonuçların öyle çıkmadığını" dile getirdi. Karlstad Üniversitesi'ndeki araştırma 2 yıl sonra tamamlanacak.

