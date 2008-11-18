T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otomobilsiz yaşam daha sağlıklı

Otomobil kullanmayıp toplu taşıma araçlarını tercih etmek sadece çevreye değil, sağlığa da iyi geliyor.

18 Kasım 2008 02:00

İsveçli bilim adamları, otomobil kullanmayıp toplu taşıma araçlarını tercih etmenin ya da yürüme alışkanlığı kazanmanın sadece çevreye değil, sağlığa da iyi geldiğini bildirdi.

Karlstad kentinde aynı isimli üniversitenin yaptığı bir araştırmada, 70 aile üzerinde çeşitli gözlem ve deneyler yapıldı. Otomobil kullanmayı bırakarak bisiklet ya da belediye otobüsü kullanan 45 ailenin kendilerini daha iyi hissetikleri sonucuna varıldı.

Araştırmada otomobilsizliğin sadece fiziksel ve psikolojik etkisi değil, insanın mutluluğunu nasıl etkilediği de incelendi. Bilim adamı Lars Olsson, araştırmaya katılanlara, "hayatlarını nasıl gördüklerini, tekrar bir yaşama şansı verilse nasıl yaşamak istediklerini" sorduklarını ve sonuçların kendileri için şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Neticelerin tahminlerinin tam zıttı olduğunu ifade eden İsveçli bilim adamı, "İnsanların arabalarını vazgeçilmez olarak göreceklerini zannettiklerini, ama sonuçların öyle çıkmadığını" dile getirdi. Karlstad Üniversitesi'ndeki araştırma 2 yıl sonra tamamlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24