Otomobilsiz günde bulvar yayaların ve bisikletlilerin oldu

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER, \'Otomobilsiz Kent Günü\' nedeniyle motorlu taşıt trafiğine kapatılan Alsancak Semti\'ndeki Plevne Bulvarı\'nda keyifli bir gün yaşadı. Yayalar ve bisikletlilerin özgürce hareket ettiği caddede korna sesleri yerine müzik sesleri yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ulaşım türlerinin benimsenmesi ile yaşanabilir ve sağlıklı kentlerin oluşturulması hedefiyle düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası\'nda \'Otomobilsiz Kent Günü\' düzenledi. Alsancak\'taki Plevne Bulvarı, bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatıldı. Karbon salımının azaltılması ve insan sağlığı konularına dikkat çekilmesi amacıyla otomobillerden arındırılan cadde, bisiklet turları, pandomim, canlı heykel, dans, kukla gösterileri ve bisiklet defilesi ile şenlendi. Gündoğdu Meydanı\'ndan Lozan Meydanı\'na kadar olan Plevne Bulvarı\'nda motor ve korna sesleri yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ezgileri yükseldi. Sanat atölyeleri ile sokak sergilerinin de düzenlendiği etkinlikler de çocuklar da keyifli bir gün geçirdi. Günün en renkli anları ise 2-5 yaş arası çocukların gerçekleştirdiği \'tay tay bisiklet yarışı\' oldu. Oluşturulan çocuk oyun alanında ise çocuklar gün boyu oyun oynadı.

GÖKÇE: AMACIMIZ TEMİZ ÇEVRE

İzmir\'de Avrupa Hareketlilik Haftası\'nı 2014 yılından beri kutladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, \"Her yıl farklı bir tema ile bu haftayı kutluyoruz. Bu yıl ki temamız hareketlilik ve paylaşım. Avrupa\'da olduğu gibi kent merkezlerine herkesin ayrı ayrı araçlarla değil komşularını toplayarak gelmesinin veya toplu ulaşım araçlarını tercih etmesinin temiz çevre için faydasına inanıyoruz. Amacımız kent genelinde bisikletle ulaşımı kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak. Bunun için çocuklarımızı küçük yaşlarda bisiklet kullanmaya özendirmemiz gerekiyor. Düzenlediğimiz \'Otomobilsiz Kent Günü\'nde çocuklarımız için bisiklet atölyeleri düzenledik. Tay tay bisikletlere binmelerini sağlayarak bu alışkanlığı kazanmalarını istiyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası diğer illerimizde de kutlanmaya başladı. Haftayı kutlayan ilk il olarak öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Umarım çevreye duyarlı, sürdürülebilir ulaşım türlerinin benimsenmesi açısından Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları ülke genelinde yaygınlaşır\" diye konuştu.



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