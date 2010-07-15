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Ekonomi

Otomobillerin de kara kutusu oldu

Kara kutu araçlarda 40 gün aralıksız kayıt yapılmasını sağlıyor. Trafik kazalarının sebeplerine ve hız limitlerinin kontrol edilmesine yardımcı olması bekleniyor

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Her gün yüzlerce trafik kazasının yaşandığı Türkiye'de hız limitlerinin kontrolüne alternatif bir çözüm getirildi.


Özel bir firmanın piyasaya sürdüğü "Janus" isimli cihaz uçaklardaki kara kutu işlevini görüyor. Bu cihaz ile artık trafik kazalarının karanlık noktası kalmayacak.

Janus'a kaydedilen ses ve görüntüler daha sonra bilgisayar ortamında izlenebiliyor.

Aracın dikiz aynasına yerleştirilen "Janus" ile HD kalitesinde 32 saat, standart bir kamera kaydı ile 40 gün kayıt yapılabiliyor.

Janus'un özellikle okul servislerinin ve nakliye araçlarının hız limitlerinin kontrolünde önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yonjamotor CEO'su Murat Güzel, cihazın sürücünün hız limitini aştığını anında gösterdiğini belirterek, "Janus'la bir sürücünün kontrolsüz bir hareketinin kameraya nasıl yansıdığı görülebilecek" dedi.

Türkiye'ye ilk etapta 1000 adet getirilen Janus'lar 1500 TL'den satışa sunuldu.

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