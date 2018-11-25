OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da otomobillerin uzaktan kumanda kilitlenmelerini engelleyen bir cihaz kullanarak araçlardan hırsızlık yapan 1 şüpheli polis tarafından yakalandı. Daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheli Erkan E.\'nin aynı yöntemi kullanarak girdiği bir otomobilden, bir polise ait beylik tabancayı da çaldığı öğrenildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar ve Beşiktaş\'ta biri polis memuru iki mağdurun otomobillerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kameraları incelediğinde şüphelinin otomobillerini park eden mağdurların araçlarını kilitlemelerini, uzaktan kumanda cihazı ile engellediği belirlendi. Elindeki sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelleyen şüphelinin, araç sahibinin ayrılmasının ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelinin bir olayda polis memuru Osman K.\'nın torpido gözünde bulunan beylik tabancasını çaldığı belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda polis olayı gerçekleştiren şüpheli Erkan E. Sarıyer\'de gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Erkan E. , polis memurunun otomobilinden çaldığı silahı Tolga A. adlı kişiye sattığını söyledi. Erkan E.\'nin daha önceden 2 kez otodan hırsızlık, 1 adet işyeri hırsızlığı, 2 kez açıktan hırsızlık ve 3 kez de kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Erkan E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis çalıntı tabancayı alan Tolga A.\'yı yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

