Otomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

ADANA, (DHA) - ADANA\'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı 2 otomobilde yapılan aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

19 Mayıs Mahallesi’nde denetim yapan Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 1\'i kadın 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü.

PTT Evleri Mahallesi’nde de seyir halinde bir otomobilden şüphelenen ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilden ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.

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