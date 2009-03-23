Otomobiller Nisan’da zamlı satılacak

Stoklar tükendikten sonra yeni üretilecek veya ithal edilecek otomobiller, kur farkından dolayı Nisan ayından itibaren zamlı satılacak.



Hükümetin aldığı ÖTV indirimi kararının ardından stokların büyük ölçüde tükendiği otomotiv sektöründe, yeni üretilecek ve ithal edilecek otomobillerin kur farkından dolayı Nisan ayından itibaren zamlı satılacağı belirtildi.



Ekonomide 4. tedbir paketi kapsamında yapılan ÖTV indirimi dolayısıyla, otomotiv sektöründeki stoklar neredeyse tükendi. Stokların erimesiyle yeni üretilecek veya yurt dışından getirilecek otomobillerin fiyatlarına Nisan ayından itibaren kur farkının yansıtılacağı ifade edildi.



"1 ayda sattığımız aracı, 3 günde sattık"



Göral Plaza Genel Müdürü Nezih Allıoğlu, ÖTV indiriminin ardından bayilerdeki ve showroom'lardaki araçların büyük kısmının satıldığını söyledi.



"1 ayda sattığımız aracı, 3 günde sattık" diyen Allıoğlu, bu konuda herkeste bir beklenti olduğunu gördüklerini belirtti.



Piyasadaki bu beklentinin otomotiv sektörünü sıkıntıya soktuğunu, yapılan ÖTV indiriminin bu beklentiyi ortadan kaldırdığını ve satışları artırdığını anlatan Allıoğlu, indirimin 3 aylık oluşunun da isabetli bir karar olduğunu kaydetti.



Yaklaşık 1 yıldır otomobil fiyatlarına zam yapılmadığını ifade eden Allıoğlu, Nisan ve Mayıs ayında gümrükten çekilecek araçlara kur farkının yansıtılacağını ve bu araçların zamlı satılacağını söyledi.



Allıoğlu, şöyle devam etti:



"Şu anda zam yok ama gelecek araçlar için şimdiden fiyat veremiyoruz. Firmaların çoğu ÖTV indiriminden önce fiyatları bir miktar geri çekmişlerdi. Örneğin peşinat bin lira ise bunu 500 liraya çekmişti. Metalik boya farkı alınmıyordu. Şimdi o alınmaya başlandı.



Geçen yıldan bu yana araçlara zam yapılmamıştı. Avro bugün 2 bin 300 lira. O dönem bin 700 liraydı. Arada yüzde 20-25 civarında fark var. Bu fark hemen olmasa bile peyderpey fiyatlara yansıyacak. ÖTV indirimi olmasaydı bile bu fark yansıyacaktı. Nisan ve Mayıs ayında gümrükten çekilecek araçlar kur farkından dolayı zamlı olacak.



