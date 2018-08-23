T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobiller çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 8 yaralı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı

23 Ağustos 2018 20:48

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, 1\'i ağır 8 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yeşilhisar- Yahyalı yolu Çadırkaya Mahallesi kavşağında meydana geldi. Burak Atasever yönetimindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Samet Açıkel\'in (29) kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobil ve Adem Serin yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarına savruldu. Kazada 8 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel, yaşamını yitirdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Ağır yaralı 1 kişi, helikopter ambulansla Kayseri\'ye götürüldü. 7 yaralı ise sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Hurdaya dönen Niğde plakalı otomobilde sıkışan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri ise itfaiye görevlilerince çıkarılıp, morga konulmak üzere Yeşilhisar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan Yeşilhisar- Yahyalı yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Aşırı hız yüzünden meydana geldiği öne sürülen kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİ DHAKAYSERİSemiha Açıkel 29Yeşilhisar YahyalıMahallesiBurak AtaseverHBSamet AçıkelAAFAdem SerinHZKazadaSemiha AçıkelKazaJandarmaAğırKayseriHurdayaNiğdeYeşilhisar Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24