-Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 20 yaralı SAMSUN (A.A) - 23.09.2011 - Samsun'un Terme ilçesinde otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 16'sı öğrenci 20 kişi yaralandı. Eyüp İnci yönetimindeki otomobil, Söğütlü Beldesi Işıklı Kavşağı'nda İbrahim Semiz'in kullandığı Beşikli İlköğretim Okulu öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, sürücüler, Yasemin İnci ve Coşkun Topuz ile serviste bulunan 16 öğrenci yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan hafif yaralanan öğrencilerin taburcu edildiği, Eyüp ve Yasemin İnce'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.