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Otomobille minibüs çarpıştı: 5'i yolcu 7 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı

18 Ekim 2018 15:38

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. 
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kayhan Mahallesi Vatan Bulvarı\'nda meydana geldi. Aşırı hızla giden Aslan Tok (30) yönetimindeki 20 B 3342 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Kayhan Halil Ensal\'ın kullandığı 20 M 0222 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler Tok ve Ensal ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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