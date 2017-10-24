Otomobille, elektrikli bisiklet çarpıştı : 1 ölü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi Samsun-İstanbul D-100 karayolu üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü.

Kaza Osmancık Devlet Hastanesi yanı Sadri Turan Caddesi ile D-100 karayolunun kesiştiği noktada meydana geldi. Samsun\'dan İstanbul yönüne giden Mahmut Meşe yönetimindeki 34 RG 4892 plakalı hafif ticari araç, eczaneden ilaç aldıktan sonra yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Veysel Odabaşı yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Odabaşı ağır yaralandı. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Veysel Odabaşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Hafif ticari araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, polis soruşturma sürüyor.



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