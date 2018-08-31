Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Emrah Doğan (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, İsabeyli Mahallesi, Yeşildere mevkisinde meydana geldi. İsabeyli\'den Nazilli yönüne giden Emrah Doğan yönetimindeki 09 PA 209 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Oğuz D. (23) yönetimindeki 09 PR 036 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise durmayıp, kaza yerinden ayrıldı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Emrah Doğan\'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma başatan polis, kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü Oğuz D.\'yi 2 saat sonra yakalayıp gözaltına aldı.



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