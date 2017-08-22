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Otomobille çarpışan halk otobüsü kanala uçtu: 5 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkan özel halk otobüsü sulama kanalına düştü

22 Ağustos 2017 19:40

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkan özel halk otobüsü sulama kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Büşra Uğur yönetimindeki 60 HB 950 plakalı otomobil kavşaktan dönüşte 53 yaşındaki Kenan Kılıç\'ın kullandığı 60 H 0101 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, halk otobüsü ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. O sırada bölgede çalışma yapan belediye işçileri kanala girerek suya düşen otobüs şoförü Kenan Kılıç ile yolcular Ragıp Polat ve Hale Yavuz\'u çıkarttı. Kazada otomobil sürücüsü Büşra Uğur ile otomobilde bulunan 48 yaşındaki Nevin Uğur da yaralandı. 5 yaralı, çağrılan ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otobüste başka yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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