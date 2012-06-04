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Anne ve oğula çarpan MHP'li vekilin oğlu serbest bırakıldı!

Kazada yaralanan Melek Oğuz ile oğlu Sefa Oğuz’un tedavilerinin ESOGÜ Hastanesi’nde sürdüğü, hayati tehlikelerinin ise devam ettiği kaydedildi

04 Haziran 2012 19:51

Otomobille anne ve oğluna çarpan MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal'ın oğlu serbest kaldı. Anne oğulun hayati tehlikesi ise sürüyor.

Eskişehir’de partisinin il kongresine katılan babası MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal’ı otomobille Ankara ’ya götürürken çevre yolunda, karşıya geçmek isteyen 34 yaşındaki Melek Oğuz ile oğlu 10 yaşındaki Sefa Oğuz’a çarparak yaralanmalarına neden olan 34 yaşındaki Türkmen Ali Bal, serbest bırakıldı. 
 
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çevreyolu 71 Evler Mahallesi’ndeki eski Taşıyıcılar Kooperatifi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir Gar Düğün Salonu’nda düzenlenen partisinin il kongresine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, daha sonra oğlu Türkmen Ali Bal yönetimindeki 06 AC 5429 plakalı otomobille Ankara ’ya gitmek için yola çıktı. Ali Bal yönetimindeki otomobil, çevre yolunda karşıya geçmek isteyen Melek Oğuz ile oğlu Sefa Oğuz’a çarptı. Yaralanan anne Melek ve Sefa Oğuz, iki 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
Faruk Bal’ın oğlu Türkmen Ali Bal, kazanın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi’ne götürüldü. Türkmen Ali Bal, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra gece geç saatlerde nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Bal hakkında ilerleyen günlerde taksirle yaralama suçundan dava açılacağı belirtildi. 
 
Kazada yaralanan Melek Oğuz ile oğlu Sefa Oğuz’un tedavilerinin ESOGÜ Hastanesi’nde sürdüğü, hayati tehlikelerinin ise devam ettiği kaydedildi. 
 

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