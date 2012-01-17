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Otomobiliyle trene çarptı ERZİNCAN (A.A)

17 Ocak 2012 16:30

-Otomobiliyle trene çarptı ERZİNCAN (A.A) - 17.01.2012 - Erzincan'da hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ersevenler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Yalçın Ağkaş (37) yönetimindeki 24 DK 473 plakalı otomobil ile Kars-Ankara seferini yapan Sadrettin Keleşoğlu yönetimindeki 41409 sefer sayılı Doğu ekspresine yandan çarptı.  Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yalçın Ağkaş, ambulansla Erzincan Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Kazanın ardından hasar gören araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Makinist Keleşoğlu'nun ifadesinin alınması nedeniyle yolcu treni Erzincan Garı'na çekildi. 

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