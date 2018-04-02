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Otomobiliyle çarptığı kişi tarafından öldürüldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Onur Konuş (32), otomobilinin aynasıyla hafif çarptığı Okan Yıldız (21) tarafından bıçaklanarak öldürüldü

02 Nisan 2018 21:44

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Onur Konuş (32), otomobilinin aynasıyla hafif çarptığı Okan Yıldız (21) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi 100\'üncü Yıl Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nde çalışan Onur Konuş yönetimindeki otomobilin aynası, sokakta yürüyen Okan Yıldız\'a çarptı. Bunun üzerine Yıldız ile Konuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Okan Yıldız, üzerindeki bıçağı çıkarıp, Onur Konuş\'a sapladı. Ağır yaralanan Konuş, kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Evli ve 1 çocuk babası Onur Konuş\'un ölümü belediyede büyük üzüntüye neden oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan Okan Yıldız, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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