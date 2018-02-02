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Otomobilinin bagajında ölü bulundu

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçisi Ender A

02 Şubat 2018 19:23

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçisi Ender A. (37), otomobilinin bagajında ölü bulundu. Ender Akın\'ın bagajın üzerini brandayla kapatıp, içeriye egzoz gazı vererek intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Çerkezköy\'de bir beyaz eşya fabrikasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Ender A., iki gün önce işten çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamadı. Cep telefonu da kapalı olan Ender A. için ailesi emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmaları sürerken, bugün Kapaklı ilçesinin İkiz Göller mevkiinde hayvan otlatan çobanlar, bagaj kısmı naylon branda ile kapalı otomobili fark etti. Aracın yanına giden çobanlar, brandayı kaldırdıklarında bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, jandarmaya haber verdi.
Cesedin, iki gündür kayıp olan Ender A.\'ya ait olduğu saptandı. Otomobilinin girdiği bagaj kısmını branda ile kapatıp, egzoz gazını da içeriye vererek intihar ettiği üzerinde durulan Akın\'ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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