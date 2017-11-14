Otomobilini satıp, parasını telefon dolandırıcısının hesabına yatırdı

TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde Ali Taş (50), otomobilini satıp, parasını, kendisini \'savcı\' olarak tanıtan telefon dolandırıcısının hesabına yatırdı. Taş\'ın 42 bin lirasını kaptırdığı dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

Tomarza\'da yaşayan, yurt dışından emekli Ali Taşçı\'yı telefonla arayan kişi, kendisini \'savcı\' olarak tanıtıp, isminin terör örgütleriyle anıldığını belirtti. Dolandırıcı, ismini temize çıkaracağını iddia edip, Taşçı\'dan para istedi. Bunun üzerine Taşçı, otomobilini satışa çıkardı. Dolandırıcı, fazla zamanı olmadığını belirtince Taşçı, 30 bin liralık otomobilini 22 bin liraya sattı. Evde kötü günler için biriktirdiği 20 bin lirayı da üzerine koyan Taşçı, toplam 42 bin lirayı dolandırıcının hesabına yatırdı.

Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Ali Taşçı, dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu. Taşçı\'nın şikayeti üzerine ekipler, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.