Otomobilini kurtarmak için canını tehlikeye attı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yangın çıkan tarihi konağın altında park halinde LPG\'li bir otomobilin bulunması, korkuttu. Otomobilin sahibi, koşarak geldiği olay yerinden aracını hızla uzaklaştırdı.

Muratpaşa ilçesindeki tarihi Balbey Mahallesi\'nde bulunan eski ahşap konakta saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kullanılmayan ve daha önce de üç kez yanan konaktaki yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler korkuttu. Yanan konağın altında park halinde bulunan LPG\'li otomobil, tehlikeyi artırdı. Polis otomobilin sahibine ulaşmaya çalışırken, bazı vatandaşlar aracı iterek uzaklaştırmak istedi. Polis, patlama ihtimalini dikkate alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Sokakların dar olması nedeniyle otomobilin çekilmesi için gereken çekici de yangının olduğu sokağa gelemedi.

TEHLİKE BÜYÜDÜ

Yanan parçaların otomobilin üstüne düşmeye başlamasıyla tehlike büyüdü. Bu sırada bir vatandaş koşarak olay yerine geldi ve otomobilinin kendisine ait olduğunu söyledi. Adı henüz öğrenilemeyen vatandaş, itfaiyenin desteğiyle koşarak aracına bindi. İtfaiye ekipleri yangın hortumuyla otomobilin etrafında hazır beklerken, sürücü kısa sürede aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Konak, yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.



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