Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Yeşilhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, 50 gram esrar ve 20 gram amfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, nöbetçi mahkemeye gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ortaklaşa trafik kontrolü yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine, Kayseri- Adana yolunda Ş.D. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada; 50 gram esrar, 20 gram amfetamin, 1 gram kokain, 42 ecstasy ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Ş.D., işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



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