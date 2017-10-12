Otomobilinde esrar ve hassas terazi çıkınca tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin takibi sonucu 600 gram esrar ve hassas teraziyle yakalandığı iddia edilen 51 yaşındaki Mehmet Ali Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mehmet Ali Şener\'in kullandığı otomobili Tekkeköy İlçesi\'nde şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, bagaj kısmına gizlenmiş 600 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirip gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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