Otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, otomobilin Suriye uyruklu yayaya çarpması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gece Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Suriyeli uyruklu Übeyit Mahmud\'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Suriyeli, daha sonra kendisine çarpan otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Tedavisi süren Suriyeli Mahmud\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bulvardaki bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



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