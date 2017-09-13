Otomobilin yakıt deposundan 500 kaçak cep telefonu çıktı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- NİĞDE\'de polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü Aksaray\'da yakalandı. Araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Niğde\'de polis, şüphe üzerine 63 E 1161 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçması üzerine takip başladı. Aksaray istikametine giden otomobil için bu kentin emniyetine bilgi verildi. Otomobil, Aksaray sınırları içinde polis tarafından durduruldu. Sürücü Abdulhalik B., eşi ve iki çocuğu gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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