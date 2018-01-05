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Otomobilin tekerleğine sıkışan köpek kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, park halindeki otomobilin tekerleğinin arka tarafına sıkışan yavru köpek, itfaiye tarafından lastik sökülerek kurtarıldı

05 Ocak 2018 18:25

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çardak ilçesinde, park halindeki otomobilin tekerleğinin arka tarafına sıkışan yavru köpek, itfaiye tarafından lastik sökülerek kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi\'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeğe zarar vermeden çıkarmak için otomobilin arka sağ tekerleğini söktü. Tekerlek arkasında sıkışarak mahsur kalan yavru köpek, kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

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