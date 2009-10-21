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Yaşam

Otomobilin motorunda sahte dolar

21 Ekim 2009 19:23

Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde cam suyu deposunun içerisine gizlenmiş 824 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den, Şanlıurfa'ya sahte banknot getirileceği ihbarını aldı.

Bunun üzerine Şanlıurfa-Mardin kara yolunun girişindeki Trakmak mevkisinde uygulama noktası oluşturan ekipler, Nuri E'nin kullandığı, plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın motor bölümünde bulunun cam suyu deposunun içerisine gizlenmiş poşette toplam 824 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu.

Gözaltına alınan Nuri E, Cemil E. ve Ahmet E, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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