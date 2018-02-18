Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin motor kısmına sıkışan sokak kedisi, tamirci tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, İlbade Mahallesi, 262 Sokak\'ta park halindeki 20 B 8617 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, aracın sahibini uyardı. Otomobilin sahibi kaputu açınca, bir sokak kedisinin motora sıkıştığını görüp, çıkarmaya çalıştı. Ancak kendi imkanları ile kediyi çıkartamayan otomobil sahibi, tamirci çağırdı. Tamircinin motordaki bazı parçaları sökmesi sonucu, kedi sıkıştığı yerden kurtarılıp, sokağa bırakıldı.



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