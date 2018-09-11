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Otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo eroin ele geçirildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

11 Eylül 2018 16:09

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine uygulamaları sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili şehir girişine kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpekle arama yapan polis, aracın motor bölümünde eldiven içine konulduktan sonra çuvallara yerleştirilen 136 paket halinde 18 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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