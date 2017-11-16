Otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin bulundu

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 21.00 sıralarında Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptığı yol denetiminde kent merkezi yönüne giden 34 ACB 267 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polis, otomobilde arama yaptığı sırada dedektör köpek \'Oskar\' aracın lastiklerini koklayarak tepki verdi. Bunun üzerine sanayi sitesindeki bir lastikçiye giden polis, otomobilin lastikleri söktürdü. Lastikleri söken polis, içine gizlenmiş 2 kilo 145 gram eroini buldu. Otomobilde bulunan Muhammed Yasin K. ve Oğuz T. gözaltına alındı. Şüphelilerin eroini sokak satıcıları için getirdiği ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen iki şüpheli işlemlerinin ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek\' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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