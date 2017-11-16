T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin bulundu

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi

16 Kasım 2017 10:49

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 21.00 sıralarında Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptığı yol denetiminde kent merkezi yönüne giden 34 ACB 267 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polis, otomobilde arama yaptığı sırada dedektör köpek \'Oskar\' aracın lastiklerini koklayarak tepki verdi. Bunun üzerine sanayi sitesindeki bir lastikçiye giden polis, otomobilin lastikleri söktürdü. Lastikleri söken polis, içine gizlenmiş 2 kilo 145 gram eroini buldu. Otomobilde bulunan Muhammed Yasin K. ve Oğuz T. gözaltına alındı. Şüphelilerin eroini sokak satıcıları için getirdiği ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen iki şüpheli işlemlerinin ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek\' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKMehmet IŞIKKONYA DHA KONYAKonya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleEreğliACBPolisBununLastikleriOtomobildeMuhammed YasinOğuzEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24