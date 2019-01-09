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Otomobilin her yerine uyuşturucu gizlemişler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, polisin durdurduğu otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi

09 Ocak 2019 14:16

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, polisin durdurduğu otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Kendilerini aile olarak tanıtıp, kente gezmeye geldiklerini söyleyen 2\'si kadın 4 kişinin bulunduğu otomobilde önce dedektör köpeği \'Yaman\' arama yaptı. Köpeğin tepki vermesiyle de ince aramaya geçildi. Otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin bulundu. Otomobilde bulunan S.B., N.B., H.G. ve C.B. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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