T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin ezdiği kediyi almak için canını tehlikeye attı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde, 20 yaşındaki Merve Başpınar, bir aracın yol kenarındaki kediye çarptığını gördü

19 Ekim 2017 16:08

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde, 20 yaşındaki Merve Başpınar, bir aracın yol kenarındaki kediye çarptığını gördü. Başpınar, öldüğünü anladığı kedinin ezilmemesi için diğer araçlara rağmen yola fırlayarak, kediyi çöp konteynerinin yanına bıraktı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 
Ermenek kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde bir araç, yoldaki kediye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kedi öldü. O sırada, çalıştığı iş yerinin camından dışarı bakan ve olayı gören Başpınar, bir süre çevredekilerin ölen kediyi yoldan kaldırması için bekledi. Kediyi kimse almayınca iş yerinden çıkıp, caddeye gelen Başpınar, yolun karşısındaki bir dükkandan aldığı gazete kağıdana hayvanı sararak, çöp konteynerinin kenarına bıraktı. Başpınar\'ın kediyi almak için araçlara rağmen yola fırladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 
Aracın çarptığı kedinin ölmesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Başpınar, \'\'Camdan dışarı bakıyordum. Kedinin yol üzerinde yattığını gördüm. Ölmüştü. Çarpan araç da durmadı. Türkiye ve dünyada bir hayvan, bu kadar değersiz olmamalı. 5-10 dakika bekledim, belki birileri kediyi alır; diye. Kimse almayınca aşağı inip, yakındaki bir iş yerinden gazete kağıdı alıp, kediyi sarıp,  çöpün kenara bıraktım. Çok üzüldüm\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Rıza ETCİERMENEK Karaman DHAKARAMAN ErmenekMerve BaşpınarBaşpınarCumhuriyet CaddesiKediyiBaşpınarKedininTürkiyeKimse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24