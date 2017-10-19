Otomobilin ezdiği kediyi almak için canını tehlikeye attı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde, 20 yaşındaki Merve Başpınar, bir aracın yol kenarındaki kediye çarptığını gördü. Başpınar, öldüğünü anladığı kedinin ezilmemesi için diğer araçlara rağmen yola fırlayarak, kediyi çöp konteynerinin yanına bıraktı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ermenek kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde bir araç, yoldaki kediye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kedi öldü. O sırada, çalıştığı iş yerinin camından dışarı bakan ve olayı gören Başpınar, bir süre çevredekilerin ölen kediyi yoldan kaldırması için bekledi. Kediyi kimse almayınca iş yerinden çıkıp, caddeye gelen Başpınar, yolun karşısındaki bir dükkandan aldığı gazete kağıdana hayvanı sararak, çöp konteynerinin kenarına bıraktı. Başpınar\'ın kediyi almak için araçlara rağmen yola fırladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aracın çarptığı kedinin ölmesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Başpınar, \'\'Camdan dışarı bakıyordum. Kedinin yol üzerinde yattığını gördüm. Ölmüştü. Çarpan araç da durmadı. Türkiye ve dünyada bir hayvan, bu kadar değersiz olmamalı. 5-10 dakika bekledim, belki birileri kediyi alır; diye. Kimse almayınca aşağı inip, yakındaki bir iş yerinden gazete kağıdı alıp, kediyi sarıp, çöpün kenara bıraktım. Çok üzüldüm\" dedi.



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