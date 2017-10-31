Otomobilin çarptığı tilki tedavi edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, veterinerde tedavi edilerek, doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Şahne Köyü\'nde karayoluna çıkan tilkiye, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan tilkiyi görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne haber verdi. Ekipler, tilkiyi alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı tarafından tedavisi yapılan tilki, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakıldı.



FOTOĞRAFLI