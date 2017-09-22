Otomobilin çarptığı öğretmen yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde öğretmen 36 yaşındaki Neslihan Özçelik, görev yaptığı okula gitmek için yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah Karadon Mahallesi\'nde meydana geldi. Neslihan Özçelik, sabah görev yaptığı okula gitmek için evinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Özçelik\'e, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı. Sürücü, otomobille kaza yerinden kaçtı. Yaralanan Özçelik, çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özçelik\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, öğretmene çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



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