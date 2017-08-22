Otomobilin çarptığı motosikletli kadın öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü aşçı 32 yaşındaki Rukiye Çetin yaşamını yitirdi.

Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi D-400 karayolundaki kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Alanya\'dan Antalya yönüne seyreden Aytaç A.\'nın yöntemindeki 07 MIG 86 plakalı otomobil, kavşakta, aynı yönde ilerleyen Rukiye Çetin\'in kullandığı 07 HOK 89 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Rukiye Çetin, asfalt zemine düşerek olay yerinde can verdi. Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri Aytaç A.\'yı gözaltına aldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İncelemelerin ardından motosiklet ve otomobil, vinç yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Alanya\'da bir otelde aşçılık yaptığı belirtilen 2 çocuk annesi Rukiye Çetin\'in cenazesi morga gönderildi.

Aytaç A. ise işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



FOTOĞRAFLI