Otomobilin çarptığı kadın öldü

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE\'de, düğün dönüşü eşi ve çocuğuyla yoluna karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Ümraniye Site Mahallesi Samanyolu Caddesi\'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Binnaz Arabul(37), eşi ve çocuğuyla düğünden çıkarak evlerine gitmek üzere yola çıktı. Samanyolu Caddesi\'ne geldiklerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken Binnaz Arabul\'a hızla gelen bir otomobil çarptı. Binnaz Arabul olay yerinde hayatını kaybederken çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı. Olay yerine gelen polisler güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Binnaz Arabulun cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı. Polis kaçan Otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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