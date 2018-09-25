Otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Halil Sapan (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden İ.Y. yönetimindeki 63 NL 256 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Sapan\'a çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Halil Sapan\'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı.