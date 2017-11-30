T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 60 yaşındaki Yahya Ayan öldü

30 Kasım 2017 15:44

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 60 yaşındaki Yahya Ayan öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Şefikcan Caddesi\'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Şerafettin A. yönetimindeki  42 BS 948 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Yahya Ayan\'a çarptı. Kazada, ağır yaralan Yahya Ayan, çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Şerafettin A. da gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHA KONYAYahya AyanKazaSelçukluHacıkaymak MahallesiCaddesiBSAyanKazadaMeram Tıp FakültesiTedaviSürücüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24