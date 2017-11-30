Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 60 yaşındaki Yahya Ayan öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Şefikcan Caddesi\'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Şerafettin A. yönetimindeki 42 BS 948 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Yahya Ayan\'a çarptı. Kazada, ağır yaralan Yahya Ayan, çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Şerafettin A. da gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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