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Otomobilin çarptığı anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Halise Özdamar öldü, 2 çocuğu ise yaralandı

28 Kasım 2017 19:28

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Halise Özdamar öldü, 2 çocuğu ise yaralandı.
Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi yolu, İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Fatih Mehmet Büyükbaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, halk otobüsünden inip, durağın karşısındaki özel hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Halise Özdamar ile çocukları Osman ve Neslihan\'a çarptı. Kazada, Halise Özdamar öldü, çocukları yaralandı. 
Osman ve Neslihan kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Aynı hastanede otopsisi yapılan Halise Özdamar\'ın cenazesi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verildi.
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Fatih Mehmet Büyükbaş ise tutuklandı.

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