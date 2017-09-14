Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Suriyeli kız öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Suriyeli 2 yaşındaki Maria Mahmud, kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza, geçen salı günü saat 13.00 sıralarında Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, Suriye uyruklu Maria Mahmud\'a çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle savrulan küçük Maria\'yı otomobiline alarak Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne getirdi. Burada tedaviye alınan küçük kız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen ve sürücüye tepki gösteren Suriyeli kızın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Işıkkent Polis Merkezi\'ne götürüldü. Kızın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.