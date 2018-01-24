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Otomobilin ayağını ezdiği sokak kedisi tedavi edildi

ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otomobilin ayağını ezdiği yaralı sokak kedisi, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi

24 Ocak 2018 21:14

ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otomobilin ayağını ezdiği yaralı sokak kedisi, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi\'ne götürülerek tedavi edildi.
Orhangazi ilçesinde otomobilin ayağını ezdiği sokak kedisi, duyarlı bir vatandaş tarafından alınarak Orhangazi Belediyesi’ne getirildi. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve Veteriner Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı Aydın Sancar’ın talimatları ile Bursa’daki Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne sevki yapılan yaralı sokak kedisi, burada gerekli tedavileri yapılarak müşahade altına alındı.

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