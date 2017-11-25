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Otomobilin alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasında

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'ın Kazımkarabekir İlçesi'nde kavşaktan geçen 55 yaşındaki Ömer Kâşif Kazancı'nın otomobiline, bir başka otomobil çarptı

25 Kasım 2017 14:44

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'ın Kazımkarabekir İlçesi\'nde kavşaktan geçen 55 yaşındaki Ömer Kâşif Kazancı\'nın otomobiline, bir başka otomobil çarptı. Kazancı, çarpmanın etkisiyle açılan kapıdan yaklaşık 20 metre ileriye fırlayarak yaralandı. Trafik ışıkları direğine çarpan otomobil ise alev aldı. Kaza anı güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Kaza, Karaman\'ın Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. Ömer Kâşif Kazancı yönetimindeki 70 FP 161 plakalı otomobile, kavşaktaki trafik ışıklarından yolun karşı tarafına geçerken 23 yaşındaki Uğur Can yönetimindeki 06 ACT 136 plakalı otomobil çarptı. Kazancı, çarpmanın etkisi ile açılan otomobilinin kapısından 20 metre ileriye fırladı. Trafik ışıkları direğine çarparak durabilen otomobilin motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü Uğur Can, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle Kazancı\'nın aracına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralanan Ömer Kâşif Kazancı ise çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan Kazancı\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Polis, soruşturma başlattı.

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