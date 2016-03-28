Otomobili tartıştığı erkek arkadaşının üzerine sürdü; 3 yaralı

Antalya'da 21 yaşındaki Gizem C., tartıştığı sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan K.'yi ezmek isterken otomobiliyle kuaför dükkanına girdi. Ramazan K. ile kuafördeki 2 kadın yaralandı. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Ramazan K. ile tartışan Gizem C., kiraladığı 07 GBE 84 plakalı otomobile bir kadın arkadaşını da alarak sevgilisinin çalıştığı oto galeriye geldi.

Gizem C., direksiyonu kaldırımda bekleyen Ramazan K.'nın üzerine sürdü. Önce yol kenarındaki bir araca çarpan Gizem C.'nin otomobili, daha sonra Ramazan K.'ya çarptı.

Bir otomobile daha çarpan Gizem C.'nin otomobili, ardından kuaförlük yapan iş yerinin önündeki duvarı yıkıp salona girdi. Bu sırada saçlarına fön çektirmeyi bekleyen müşterilerden Ahnur Çayır ile Emine Güç de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

İş yeri sahibi Ramazan Güç, içerde annesi, çalışanlar ve müşterilerin olduğu sırada aracın işyerine girdiğini belirterek, "Müşterime fön çekecektim. Başımı çevirdiğimde bir otomobilin üzerimize geldiğini gördüm. Sonra büyük bir taş parçası camdan içeri girdi. 2 müşterim kollarından yaralandı. Sürücü kadın bilerek girdi buraya. Aracı kullanan kadın yan taraftaki oto galerici arkadaşın yanında çalışan kişinin sevgilisiymiş. Olaydan sonra sevgilisinin yanına gidip, 'Yapamayacağımı mı sandın' diyordu. Tabii biz de tepki gösterdik" dedi.

Sorgulanmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülen Gizem C., bu sabah adliyeye sevk edildi.