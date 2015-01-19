Otomobili Kızılırmak'a uçtu kapıya tutunup kurtarılmayı bekledi

Sivas'ta sürücüsü Buğra Bilal Kova'nın kontrolünden çıkan otomobil Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Ön tarafı suya gömülen araçtan çıkarak kapıya tutunan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Sivas-Kayseri karayolu Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki Buğra Bilal Kova’nın kullandığı kiralık otomobil, Kızılırmak Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten nehre uçtu. Kazayı görenler durumu hemen polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Irmağa uçan aracın içinden çıkan sürücü Buğra Bilal Kova, yaklaşık 15 dakika otomobilin kapısından tutunarak kurtarılmayı bekledi.

Kurtarma anları

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu bölgede, itfaiye ekipleri halat fırlatarak Kova’nın tutunmasını sağladı. Suya giren itfaiye ekipleri, sırtlarına aldıkları Buğra Bilal Kova’yı kenara kadar taşıdı. Sedyeye konularak nehir yatağından çıkarılan Kova, daha sonra ambulansa alındı. Soğuk suyun etkisi ile titrediği görülen ve çeşitli yerlerinden yaralanan Buğra Bilal Kova, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kova’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücünün hava alanına yetişmek için sürat yaptığı, bu sıradaki dikkatsizliği sonucu nehre uçtuğu ileri sürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.