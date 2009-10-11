Otomobili dereye uçtu,oğlu kayboldu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köprüden geçerken Delice Irmağına düşen otomobilin sürücüsü kurtulurken, araçta bulunan 15 yaşındaki oğlu kayboldu.

Hüyük köyünden Yerköy ilçe merkezine gitmekte olan Erdoğan Arslan (38) yönetimindeki 06 MLU 30 plakalı otomobil, Delice Irmağı eski Yerköy köyü köprüsünden Delice Irmağı'na düştü.

Suda ters dönen otomobilden kendi çabalarıyla çıkan sürücü Arslan, ırmak kenarında ''Oğlum kayboldu'' diye ağlarken, olay yerinden otomobiliyle geçmekte olan Mustafa Er tarafından fark edildi.

Sürücü Arslan, Yerköy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yetkililere, 15 yaşındaki oğlu Habil Arslan'ın da otomobilde bulunduğunu anlatan Erdoğan Arslan, çocuğunun kurtarılmasını istedi.

Ekipler, ırmak içerisindeki otomobili, ırmaktan çıkardı, ancak Habil Aslan'a rastlanmadı.

Yerköy Endüstri Meslek Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Habil Arslan'ın, ırmak suyuna kapıldığı ihtimali üzerinde durularak, Yozgat'tan gelen Sivil Savunma Ekiplerince ırmakta arama çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen Yozgat Vali Yardımcısı Selami Abban, kayıp olduğu belirtilen çocuğun bulunması için çalışmaların devam ettiğini, bu arada Ankara'dan dalgıçların gelerek arama çalışmalarına katılmasını istediklerini söyledi.

Abban, Delice Irmağını besleyen Gelingüllü Barajı'ndaki kapakların kapatılarak, suyun hafiflemesinin sağlanacağını da sözlerine ekledi.