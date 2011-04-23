Otomobile piknik tüpü bağladılar!

T24 - 2010’nun zam şampiyonu olan otogazdaki fiyat artışına çare arayan Antalyalı Fahri Uçak az daha canından oluyordu.







Gazipaşa İlçesi’nde, aracının LPG tankına piknik tüpü bağlayan 25 yaşındaki Uçak’ın otomobili kontak anahtarını çevirdiği sırada patladı. Alevlerin arasından güçlükle çıkan Uçak ağır yaralandı. Uçak’ın, ellerinde, yüzünde ve göğsünde 2’nci derece yanıklar oluştu. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilen Fahri Uçak, hava ambulansıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.