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Otomobile giren kediyi, polis ve çocuklar kurtardı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, polis ve çocuklar tarafından kurtarıldı

30 Eylül 2017 14:26

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,(DHA)- ANTALYA\'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, polis ve çocuklar tarafından kurtarıldı.
Muratpaşa İlçesi, Güvenlik Mahallesi 262 Sokak\'ta park halindeki 07 ANA 80 plakalı otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden çocuklar, aracın camına, \'Arabanın motoruna kedi girmiş, bakmadan çalıştırmayın\' diye not bıraktıktan sonra durumu itfaiye ve polise bildirdi. Sevk edilen ekipler, yavru kedinin aracın motor bölümünde bulunduğunu tespit etti. Polis, itfaiye ve çocuklar, motorun alt kısmına inen yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Çocuklar getirdikleri mamayla uzun süre kediyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında bulunduğu yerden kendiliğinden çıkan kedi hızla kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönerek kendisi için bırakılan mamayı yiyen kedi ardından da gözden kayboldu.

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