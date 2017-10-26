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Otomobilden tarihi mezar kapağı çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, polisin durdurduğu otomobilde aralarında lahit mezar kapağı da bulunan tarihi değere sahip çok sayıda eser ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

26 Ekim 2017 01:11

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, polisin durdurduğu otomobilde aralarında lahit mezar kapağı da bulunan tarihi değere sahip çok sayıda eser ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Plakası tespit edilen otomobil, Fatih Mahallesi\'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet mezar lahit kapağı, 38 adet sikke, 7 adet yüzük, 3 adet kolye tokası, 1 adet kadeh, 1 adet vaftiz sürahisi, 2 adet kase parçası, 1 adet broş ve 1 heykel ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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