-OTOMOBİLDEN SAVRULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Şişli'de otomobilin kaldırıma çarparak yan yatması sonucu sürücü öldü. Maslak Büyükdere Caddesi'de, Beşiktaş istikametine seyir halinde bulunan Sinem Özçapkın (26) idaresindeki 34 S 3702 plakalı otomobil, İstanbul Jandarma Komutanlığı önüne geldiği sırada kaldırıma çarparak yan yattı. Araçtan savulan sürücü Özçapkın, yan yatan otomobilin altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar, otomobili kaldırarak yaralı sürücüyü çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Özçapkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özçapkın'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sinem Özçapkın'ın ayakkabıcılık işleriyle uğraşan abisinin yanında mali işler bölümünde çalıştığı öğrenildi.